Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

Министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев ознакомился с недавно созданными в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) лабораториями.

Министр, принявший участие в XXV Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXV), которая проходила в Бакинской высшей школе нефти, посетил Учебно-исследовательский центр ITACA и Лабораторию по исследованию полимеров, которые были недавно созданы в БВШН.

Эмин Амруллаев высоко оценил создание подобных лабораторий в вузе и подчеркнул их важность.