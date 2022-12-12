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Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2022 13:33 (UTC +04:00)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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БАКУ Trend/ - 12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, глава Администрации Президента Самир Нуриев, другие представители государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса, а также общественности, посетив могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение к памяти великого лидера, основателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Посещение могилы общенационального лидера Гейдара Алиева представителями общественности продолжается.

(Фото: Заур Мустафаев)

Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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