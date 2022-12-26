На землях лесного фонда Азербайджана посажено более 45 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю в ходе лесовосстановительных мероприятий на землях лесного фонда было посажено более 45 000 различных видов деревьев, посеяно более 600 килограммов семян.

Об этом в понедельник Trend сообщил представитель Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов.

"Сотрудниками региональных лесохозяйственных центров продолжаются лесовосстановительные мероприятия на землях лесного фонда во всех регионах страны, высаживаются саженцы различных видов деревьев, которые выращиваются на площадях лесохозяйственных центров в соответствии с климатическими условиями каждого региона, высеиваются семена", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)