Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане пройдут отложенные ранее экзамены медработников

Общество Материалы 6 января 2023 16:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдут отложенные ранее экзамены медработников

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С 11 января 2023 года возобновляется проведение сертификационных экзаменов лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, которые были отложены с 26 декабря 2022 года по техническим причинам.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, участникам экзаменов 9 января будут отправлены новые даты экзаменов и обновленные пропускные листы.

Дополнительная информация о времени и месте проведения экзаменов будет указана в пропускном листе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости