Назначен новый советник исполнительного директора TƏBIB

БАКУ /Trend/ - Приказом исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова, Парвин Акберов назначен советником исполнительного директора.

Как сообщили во вторник Trend в TƏBİB, до данного назначения Парвин Акберов занимал должность директора Научно-исследовательского института медицинской реабилитации.

Отметим, что Парвин Акберов получил степень узмана по реабилитации и физиотерапии в Университете реабилитационных наук и социального обеспечения в Тегеране, а также степень доктора философии по остеопатической клинической реабилитации в Национальном университете медицинских наук Испании. В настоящее время он учится в докторантуре по специальности реабилитация и физиотерапия в Университете Гази.

Будучи по специальности реабилитологом, физиотерапевтом, специалистом по спортивным травмам и остеопатом, Акберов работал заведующим отделением в Клинике имени Насреддина Туси, заведующим отделением физиотерапии и реабилитации в Корейской клинике восточной медицины, заведующим отделением физиотерапии и реабилитации в Республиканском диагностическом центре.

В 2015-2017 годах работал медицинским директором в Гянджинском реабилитационном центре, в 2011-2022 годах-врачом в Национальной федерации карате Азербайджана, а также заведующим отделением в международной больнице Гянджи.

Акберов успешно участвовал в различных международных сертифицированных конференциях и тренингах в таких странах, как Турция, Россия, Америка, Швейцария, Канада, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Иран, Чехия, Южная Африка и Индия.

Является членом Итальянской ассоциации спортивных врачей "A.I.M.S", автор многих научных статей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)