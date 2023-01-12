Состояние Тофига Ягублу стабильное - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - 11 января Тофиг Ягублу был госпитализирован с жалобами на головные боли, головокружение и слабость в отделение неотложной помощи медицинского центра Бинагадинского района Баку. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Об этом сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"В ходе обследования было зафиксировано артериальное давление на уровне 135/80, пульс - 118 ударов в минуту, уровень сатурации - 98%. В 11:20 12 января он был переведен из отделения неотложной помощи в терапевтическое отделение больницы для более детального обследования и лечения. Был проведен совместный осмотр терапевтом и невропатологом, назначено соответствующее лечение. Пациент отказывается от всех назначенных лекарственных средств. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное", - сказали в TƏBİB.

(Перевод: Фидан Мустафаева)