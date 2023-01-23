В Азербайджане в прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 7 сотрудников военной прокуратуры

БАКУ /Trend/ - В 2022 году к дисциплинарной ответственности были привлечены семь сотрудников военной прокуратуры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было сказано на коллегиальном заседании военной прокуратуры.

Так, на коллегиальном заседании, наряду с положительной работой, проделанной за отчетный период, были подробно проанализированы случаи, отрицательно влияющие на эффективность работы по направлениям деятельности, предусмотренным законом "О прокуратуре", потребовалось принять необходимые меры для их устранения и постоянно повышать эффективность работы.

Было отмечено, что в центре внимания также находится дальнейшее укрепление служебной, исполнительной и трудовой дисциплины в органах военной прокуратуры, а также обеспечение принятия соответствующих мер с позиции принципиальности к любым выявленным в этой сфере недостаткам и нарушениям.

(Перевод: Фидан Мустафаева)