Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, днем и ночью в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 °, днем - 6-8 ° тепла.

Атмосферное давление составит 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-3° мороза, днем - 7-11° тепла.

В горах ночью - 9-14° мороза, днем - от 0 ° мороза до 5 ° тепла.

В горных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Нубар Кулузаде)