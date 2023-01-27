В 2022 г. к дисциплинарной ответственности в Азербайджане были привлечены 33 сотрудника прокуратуры

БАКУ /Trend/ - В 2022 году за различные правонарушения к дисциплинарной ответственности были привлечены 33 сотрудника прокуратуры Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, двое из них были уволены из органов прокуратуры, восемь - освобождены от должности.

"На основании фактов, выявленных в результате служебного расследования, возбуждены уголовные дела в отношении двух работников прокуратуры", - сказал Генпрокурор.

Он подчеркнул, что в 2022 году в результате конкурса, проведенного на основе прозрачных процедур, были приняты на работу 83 лица, в отношении 224 прокурорских работников были применены меры поощрения. Также в целях обретения молодыми кадрами опыта в международной сфере в течение прошлого года в Генеральный директорат по правам человека и верховенству закона Совета Европы, Европейский суд по правам человека и Международную ассоциацию прокуроров было командировано по одному работнику прокуратуры, три человека в настоящее время проходят заочное обучение в Международной антикоррупционной академии, а двое приняли участие в летних курсах академии.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)