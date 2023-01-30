Орхан Аскеров похоронен на второй Аллее шехидов (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, доставлено в Баку.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, Орхан Аскеров похоронен на второй Аллее шехидов в Баку.

На похоронной церемонии был исполнен Государственный гимн Азербайджана, произведен залповый огонь.

На похоронах присутствовали официальные лица, родственники шехида, а также начальник СГБ Азербайджана Али Нагиев, министр обороны Закир Гасанов, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев и министр внутренних дел Вилаят Эйвазов и другие лица.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)