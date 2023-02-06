Введение налоговых льгот для субъектов медиа станет стимулом для их развития - Натиг Мамедли

БАКУ /Trend/ - Введение налоговых льгот для субъектов медиа станет серьезным стимулом для их развития.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам завотделом Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли.

По его словам, в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству был обсужден очень важный с точки зрения развития медиа законопроект.

"Так, субъекты медиа, за исключением аудиовизуальных, освобождаются от всех налогов сроком на три года. Агентство развития медиа уже давно проводит исследования по этому вопросу, были проведены соответствующие опросы. Субъекты медиа предпринимали обращения по вопросу применения льгот со стороны государства. Тем самым сделан шаг в этом направлении касательно внесения изменений в Налоговый кодекс", - сказал Мамедли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)