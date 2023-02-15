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Есть множество предложений о дальнейшей деятельности муниципалитетов – Сиявуш Новрузов

Общество Материалы 15 февраля 2023 15:51 (UTC +04:00)
Есть множество предложений о дальнейшей деятельности муниципалитетов – Сиявуш Новрузов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках работ по реконструкции Карабаха проводятся серьезные реформы в сфере региональных вопросов. В будущем будет обсуждаться вопрос адаптации муниципалитетов к новым структурам. У депутатов есть многочисленные предложения относительно дальнейшей деятельности муниципалитетов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам председатель Комитета Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что в Азербайджане имеются большие перспективы для эффективной трансформации муниципалитетов.

"В Азербайджане осуществляется полный контроль за установлением законной деятельности муниципалитетов, верховенства закона и т.д",- сказал Новрузов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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