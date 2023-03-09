В Азербайджане повышена зарплата ряда работников сферы образования

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров "Об утверждении схемы и сумм ежемесячных должностных окладов работников, занятых управленческой, образовательной и учебной деятельностью в государственных учреждениях профессионального образования, где проводится диагностическая оценка их знаний и навыков".

Как сообщает в четверг Trend, об этом премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменению, ежемесячный должностной оклад директоров государственных учреждений профессионального образования, в которых проводилась диагностическая оценка знаний и навыков преподавателей, был установлен в размере 871 маната, заместителей директора, главного бухгалтера - 785 манатов, а заведующего учебной частью - 700 манатов.

Ранее данные должностные оклады составляли 792, 714, 636 манатов соответственно.

(Перевод: Фидан Мустафаева)