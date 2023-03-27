В Азербайджане в крупных торговых центрах и дворцах торжеств отменяется паспорт COVID-19

БАКУ/Trend/ - В крупных торговых центрах и дворцах торжеств отменяется паспорт COVID-19.

Как сообщает Trend, в соответствии с решением Кабмина Азербайджана, с 06:00 28 марта 2023 года отменяется паспорт COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19) для входа в определенные места (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, междугородние (межрайонные) маршруты транспорта и другие места, где было установлено такое требование).

Отметим, что Кабинет министров Азербайджана сегодня принял постановление "О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме".