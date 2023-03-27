В Баку продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и оказывающих заразившимся новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) пациентам амбулаторно-поликлиническую помощь в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно решению, этот срок продлен до 1 мая.

Отметим, что ранее данный срок продлевался до 1 марта.