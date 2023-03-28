TƏBİB о состоянии здоровья депутата Фазиля Мустафы

БАКУ /Trend/ - Состояние депутата Фазиля Мустафы оценивается как стабильное, опасности для жизни нет, сказали Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как сообщается, около 21:55 в Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB поступил звонок о ранении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, и бригада скорой помощи была немедленно отправлена на место происшествия.

С диагнозом огнестрельные ранения правого плеча и верхней трети правого бедра в настоящее время ему оказываются необходимые медицинские услуги.

Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома.

На место инцидента привлечена оперативная группа. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица или лиц, совершивших покушение.