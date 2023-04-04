Новоназначенный врио министра сельского хозяйства Сарван Джафаров - Досье

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра сельского хозяйства Азербайджана на заместителя министра Сарвана Эльхан оглу Джафарова.

Trend представляет вниманию читателей досье Сарвана Джафарова.

Сарван Эльхан оглу Джафаров родился 28 октября 1985 года, учился в средней школе № 178 города Баку. Получил степень бакалавра по политологии в Бакинском государственном университете, который окончил с отличием.

В 2008-2010 годах получил степень магистра в Бакинском государственном университете по специальности Национальная безопасность и политическая стратегия. В 2009-2012 годах работал советником в Государственном комитете по имущественным вопросам.

С 2012 по 2018 годы работал помощником председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. В 2012-2015 годах получил образование в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете по специальности Организация и управление бизнесом (MBA). В 2015-2017 годах, в рамках Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом, получил магистерское образование в Международной антикоррупционной академии (IACA), в Австрии.

В 2020 году стал докторантом Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства. С апреля 2018 года по ноябрь 2019 года был помощником министра сельского хозяйства Азербайджана. С ноября 2019 года по март 2020 года, занимал должность советника министра. С марта по июль 2020 года работал руководителем аппарата Министерства сельского хозяйства. Распоряжением Президента Азербайджана от 30 июля 2020 года назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства.

Владеет английским и русским языками, женат, имеет троих детей.