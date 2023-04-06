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Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Общество Материалы 6 апреля 2023 18:02 (UTC +04:00)
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 5 апреля в результате совместных мероприятий сотрудников Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета Азербайджана на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" был предотвращен контрабандный ввоз на территорию страны из Исламской Республики Иран наркотических средств общим весом 11 килограммов 300 граммов и 1000 таблеток психотропного вещества "метадон М-40".

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
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