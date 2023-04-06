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Получившие пищевое отравление школьники в Баку выписаны из медучреждения - Управление образования

Общество Материалы 6 апреля 2023 22:57 (UTC +04:00)
Получившие пищевое отравление школьники в Баку выписаны из медучреждения - Управление образования

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку получившие пищевое отравление школьники выписаны домой из медучреждения после соответствующих лечебных процедур.

Об этом сообщили в четверг Trend в Управлении образования города Баку.

"6 апреля 6 учащихся школы-лицея №20 города Баку, которые почувствовали себя плохо после употребления пищи и были госпитализированы в лечебное учреждение вызванной руководством школы бригадой скорой медицинской помощи, после соответствующего обследования и лечебных процедур были выписаны домой", - говорится в сообщении.

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