Ведутся переговоры по продлению контракта на проведение Formula 1 Azerbaijan Grand Prix

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры по продлению контракта на проведение Гран-при Азербайджана Формула 1 (Formula 1 Azerbaijan Grand Prix).

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам пресс-секретарь операционной компании "Бакинское городское кольцо" Тураб Теймуров.

Он отметил, что согласно контракту, в этом году пройдет последний Гран-при Азербайджана "Формула-1".

"Но ведутся переговоры о продлении контракта. Надеемся, что Гран-При Азербайджана продолжит проводиться. Бесспорно, Формула 1 имеет множество экономических и социальных преимуществ. Как только будет получена окончательная информация о переговорах, мы сообщим о ней общественности", - сказал Т. Теймуров.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формула 1 2023 года пройдет в Баку с 28 по 30 апреля.