Результаты второго дня соревнований Международного турнира AGF Trophy в Баку среди юниорок: азербайджанские грации вышли в финал

БАКУ /Trend/ - В рамках второго дня проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy определились финалистки среди юниорок в упражнениях с булавами и лентой, сообщает в субботу Trend.

Азербайджанская грация Назрин Абдуллаева вышла в финал упражнения с булавами, Нурай Ахмедзаде – в упражнении с лентой.

В упражнении с булавами среди юниорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Лилиана Левинска (Польша, 30.500 балла), Вера Туголукова (Кипр, 29.950 балла), Мишель Нестерова (Узбекистан, 29.900 балла), Лиан Рона (Израиль, 29.250 балла), Дара Малинова (Болгария, 28.750 балла), Богларка Баркочи (Венгрия, 27.600 балла), Назрин Абдуллаева (Азербайджан, 26.550 балла) и Александра Удодова (Кыргызстан, 26.200 балла).

В упражнении с лентой среди юниорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Лилиана Левинска (Польша, 30.400 балла), София Усова (Узбекистан, 28.900 балла), Лиан Рона (Израиль, 28.750 балла), Дарья Слюсаренко (Молдова, 28.000 балла), Вера Туголукова (Кипр, 27.850 балла), Богларка Баркочи (Венгрия, 26.050 балла), Дара Малинова (Болгария, 25.600 балла), Нурай Ахмедзаде (Азербайджан, 25.400 балла).

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).