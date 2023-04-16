Юниорская команда Азербайджана завоевала "серебро" Международного турнира AGF Trophy в Баку в программе с 5 скакалками

БАКУ /Trend/ - Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 29.050 балла завоевала "серебро" Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в программе с 5 скакалками, сообщает в воскресенье Trend.

В состав команды вошли - Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Аян Садыгова.

"Золото" в данной программе выиграла команда Израиля (30.000 балла), "бронза" у команды Польши (27.950 балла).

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.