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Азербайджанские грации завоевали "золото" и "серебро" в упражнении с обручем на Международном турнире AGF Trophy

Общество Материалы 16 апреля 2023 16:16 (UTC +04:00)
Азербайджанские грации завоевали "золото" и "серебро" в упражнении с обручем на Международном турнире AGF Trophy

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская грация Зохра Агамирова завоевала "золото", а Алина Гезалова "серебро" на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с обручем среди сеньорок, сообщает в воскресенье Trend.

Результат Зохры Агамировой составил 33.700 балла, а Алины Гезаловой - 30.350 балла.

Бронзовую медаль с результатом 29.300 балла завоевала Нора Демьер из Швейцарии.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

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