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Международный турнир AGF Trophy: Зохра Агамирова заняла первое место в упражнении с булавами

Общество Материалы 16 апреля 2023 17:35 (UTC +04:00)
Международный турнир AGF Trophy: Зохра Агамирова заняла первое место в упражнении с булавами

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова заняла первое место на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с булавами среди сеньорок, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации составил 31.700 балла.

На второй позиции расположилась Эвелин Виктория Кочиш, представляющая Венгрию, ее оценка за выступление - 31.050 балла, третье место заняла Вероника Стурмилова из Молдовы (30.250 балла).

В данной программе азербайджанская гимнастка Лейли Агазаде с результатом 26.900 балла заняла шестую позицию.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

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