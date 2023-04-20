Гянджа и Баку могут быть объявлены мировыми книжными столицами

БАКУ /Trend/ - Учрежденный ЮНЕСКО 26 лет назад 23 апреля Всемирный день книги и авторского права отмечается более чем в 100 странах мира. Древняя Гянджа, давшая миру такого гения, как Низами Гянджеви, а также столица Баку славятся своими богатыми книжными традициями. Учитывая потенциальные шансы, ведется соответствующая работа в связи с объявлением в ближайшем будущем этих городов мировыми книжными столицами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова на конференции по случаю Всемирного дня книги и авторского права, проводимой в рамках "Года Гейдара Алиева".

Она отметила, что книги сыграли исключительную роль в формировании истории и культуры человечества.

"Азербайджанский народ имеет богатое литературное наследие, уходящее корнями в глубокую древность. Наш народ подарил миру таких личностей, как Низами Гянджеви, Физули, Хатаи, Вагиф, Натаван, Самед Вургун",- сказала Юсифова.