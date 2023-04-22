В соцсетях распространились кадры с места подрыва мины в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространились кадры с места подрыва мины в Шушинском районе, передает Trend.

Напомним, что 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на азербайджанские позиции, расположенные на высотах в окрестностях села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально заложенной армянами в направлении движения дороги. В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя, придя в негодное состояние. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

Троим подорвавшимся на мине военнослужащим азербайджанской армии была оказана неотложная медицинская помощь.