Счетная палата о выявленных в 2022 г. в Азербайджане нарушениях в сфере оплаты труда

БАКУ /Trend/ - Некоторые структуры выплачивали заработную плату сотрудникам, не приходившим на работу, в ряде случаев начисляемые суммы завышались, на зарплатные карты перечислялись средства сверх начисленных за оплату труда.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2022 году, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно отчету Счетной палаты о деятельности за 2022 год, выявлены финансовые нарушения, связанные с оплатой платой, в размере 9,7 млн манатов, среди которых: содержание лишнего штата - 2,1 млн манатов; оплата труда лиц, не приходивших на работу - 4,2 млн манатов; завышение начисляемых сумм и перечисление средств сверх начисленной заработной платы – 1,5 млн манатов; необоснованные выплаты лицам, не являющимся государственными служащими - 0,3 млн манатов; назначение на должность и начисление заработной платы лицам, не имеющим высшего образования или соответствующей квалификации - 0,5 млн манатов; неправильный расчет отпускных и компенсаций - 0,5 млн манатов; выплата непредусмотренных премий и материальной помощи - 0,5 млн манатов; прочие недочеты в этой сфере – 0,1 млн манатов.