Посредством "колл-центра" Агентства Азербайджана отвечено на более чем 31 тыс. обращений по вопросам интеллектуальной собственности

БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года посредством "колл-центра" было отвечено на более чем 31 730 обращений по вопросам интеллектуальной собственности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов, выступая на конференции на тему "Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество".

Он отметил, что деятельность "колл-центра", созданного в рамках новых проектов инфраструктуры, оказала положительное влияние на дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг в сфере регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе объектов промышленной собственности, а также на рост изобретательской и патентной активности.

"Согласно опросам, деятельность "колл-центра" получила самую высокую оценку в общественном мнении", - сказал Камран Иманов.