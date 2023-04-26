Стало известно о состоянии здоровья лиц, эвакуированных во время пожара в Гяндже

БАКУ /Trend/ - В городе Гянджа в больнице №1 имени Аббаса Саххата, находящейся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), сегодня произошло задымление электрического щита с последующим возгоранием. В результате происшествия 8 пациентов из отделений реанимации и хирургии были переведены в больницу имени акад. Зульфугара Мамедова при Объединенной больнице города Гянджа, 10 человек переведены в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата, 18 - в перинатальный центр Гянджи, 1 - в Международную больницу Гянджи.

Как сообщили в среду Trend в TƏBİB, при пожаре пострадали три сотрудника медицинского учреждения. Из них двое госпитализированы в больницу имени акад. Зульфугара Мамедова, один - в Гянджинскую международную больницу. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

Деятельность центрального корпуса больницы имени Аббаса Саххата временно приостановлена.

Отметим, что в связи с причиной смерти в этот же период Назили Мамедовой, 1963 года рождения, находившейся на лечении в больнице, назначена медицинская экспертиза. О результатах экспертизы будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.