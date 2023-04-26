Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 434 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 246, вторую -138, три и более - 34, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 16 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 959 861. Первую дозу вакцины получили 5 410 335, вторую - 4 880 719, три и более - 3 402 675, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 132 человека.