Миннауки и образования Азербайджана о строительстве школ в Карабахе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Подготавливается проектно-сметная документация по строительству полной средней школы на 960 ученических мест в Зангилане. Строительные работы планируется начать в сентябре-октябре 2023 года.

Об этом сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что в городе Джебраил начато строительство полной средней школы имени академика Мехти Мехтизаде на 960 ученических мест.

Подготавливается проектно-сметная документация по проектированию и реставрации Шушинской реальной школы с сохранением исторического здания.

Подготавливается проектно-сметная документация по строительству полной средней школы на 960 ученических мест в городе Кяльбаджар. Строительные работы планируется начать в сентябре-октябре 2023 года.

Также в сентябре-октябре 2023 года планируется начать работы по строительству Физулинского профессионального лицея.

Начались работы по капитальному ремонту здания средней школы № 2 города Лачин.

Начато строительство полной средней школы № 1 на 960 ученических мест в городе Агдам, завершение строительства намечено к 15 сентября 2023 года. Строительство полной средней школы № 1 на 960 мест в городе Шуша началось 12 мая 2021 года, завершение строительства намечено к 15 сентября 2023 года.

Отметим, что распоряжением главы государства утвержден План мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". Согласно Плану мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана", министерству науки и образования поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы. В документе отмечается, что в Шушинском районе планируется строительство и восстановление 7, Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.