Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Армянские жители в Карабахе, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство - Ульви Мехтиев

Общество Материалы 6 мая 2023 12:47 (UTC +04:00)
Армянские жители в Карабахе, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство - Ульви Мехтиев

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Карабахе лица армянского происхождения, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"У главы азербайджанского государства есть четкое стратегическое видение относительно наших граждан армянского происхождения. Лица, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство. В этом случае для выдачи документов им будут задействованы мобильные услуги службы ASAN xidmət", - сказал Мехтиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости