Армянские жители в Карабахе, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Карабахе лица армянского происхождения, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"У главы азербайджанского государства есть четкое стратегическое видение относительно наших граждан армянского происхождения. Лица, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство. В этом случае для выдачи документов им будут задействованы мобильные услуги службы ASAN xidmət", - сказал Мехтиев.