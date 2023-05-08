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Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2023 12:41 (UTC +04:00)
Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 6 мая в 21:59 на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" Пограничных войск ГПС Азербайджана были задержаны 10 граждан Непала, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Надирли Халид Теймур оглу и Агаев Турал Теймур оглу, которые были проводниками задержанных при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)
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