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20 и 21 мая в Азербайджане пройдут вступительные экзамены

Общество Материалы 15 мая 2023 13:41 (UTC +04:00)
20 и 21 мая в Азербайджане пройдут вступительные экзамены

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей, а 21 мая - по II группе.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, 21 мая также состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших обе подгруппы - DT и TC в III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Абитуриенты уже могут распечатать "Пропускной лист на экзамен". В "Пропускном листе на экзамен" указывается дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала экзамена и т.д.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

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