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Назначены новые руководители рабочих групп парламента Азербайджана

Общество Материалы 30 мая 2023 11:56 (UTC +04:00)
Назначены новые руководители рабочих групп парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сменились руководители рабочих групп Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и утвержден.

Согласно изменениям, руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Люксембург был избран Шахин Исмаилов, рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таиланд - Руфат Гулиев, рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина - Камран Байрамов.

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