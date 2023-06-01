В Азербайджане изменились даты приема заявлений для участия во вступительных экзаменах

БАКУ /Trend/ - Даты приема заявлений на участие во второй попытке II этапа вступительных экзаменов в вузы по I, II, III и IV группам специальностей изменены, и таким образом процесс регистрации будет проходить с 5 по 20 июня 2023 года.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 25 мая 2023 года №164 "О переносе рабочих и выходных дней", поскольку 26 июня - 2 июля считаются нерабочими днями, для своевременного завершения работы по подготовке к экзаменам предусмотрено проведение процесса регистрации до 20 июня.

Напомним, что экзамены назначены на 8 июля по III группе специальностей, 9 июля - по II группе, 22 июля - по I группе и 23 июля - по IV группе специальнойстей.