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Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

Общество Материалы 9 июня 2023 15:44 (UTC +04:00)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ГЯНДЖА /Trend/ - Завершился третий этап международной велогонки "Əziz Şuşa", приуроченной к 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, третий этап стартовал перед зданием исполнительной власти Габалы и завершился перед зданием исполнительной власти Гянджи.

Спортсмены преодолели 170 км по маршруту Габала - Гянджа. Быстрее всех достиг пункта назначения спортсмен из Бельгии Яри Верстраетен. Второе место занял член сборной Румынии Михнеа-Александру Харасим, третье - казахстанец Антон Кузьмин.

После первых двух туров в общем зачете лидирует итальянский спортсмен Эмануэле Ансолини.

Отметим, что победителем второго этапа велотура среди мужчин в элитной возрастной категории стал член нидерландского клуба "Universe Cycling Team" Люк Шурманс. Второе место занял член сборной Болгарии Николай Генов, третье - представитель китайского клуба "China Glory Continental" Жюльен Трарие.

Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa" (ФОТО)
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