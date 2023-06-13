Во внутригородских такси не будут устанавливаться тахографы

БАКУ /Trend/ - В такси занимающихся перевозкой пассажиров внутри города не будут установлены тахографы.

Об этом сообщил во вторник Trend председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

Он отметил, что тахографы будут установлены только в автомобилях, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками.

"Во внутригородских такси имеется только таксометр, однако если есть соответствующее программное обеспечение, то таксометр не нужен",- сказал Рзаев.

Напомним, что вчера на заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждались изменения в ряд законов, касающихся внутренних, международных пассажирских и грузовых перевозок.

Согласно изменению в закон "Об автомобильном транспорте", вводится понятие аналогового тахографа. Он представляет собой электромеханическое устройство, устанавливаемое на транспортном средстве с целью непрерывной регистрации всех данных о его передвижении, в том числе пройденного расстояния, скорости движения, а также режима работы и отдыха водителя.