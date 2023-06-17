Здравоохранение Азербайджана вступило в новый этап развития - председатель TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Здравоохранение Азербайджана вступило в новый этап развития.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов, выступая на I "Симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира".

"Сегодня услуги, осуществляемые в рамках обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, имеют широкий и значительный спектр, который включает в общей сложности 2 550 услуг",- отметил Гурбанов.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение данного симпозиума внесет важный вклад в наше здравоохранение с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях, обмена опытом с местными кадрами и повышения уровня их коммуникаций. В мероприятии принимают участие официальные лица государственных структур, депутаты, представители медиа.