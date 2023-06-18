В Азербайджане прошел первый Фестиваль воздушных шаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17-18 июня в Азербайджане прошел первый Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival), сообщает Trend.

В рамках фестиваля для гостей были организованы концертные и развлекательные программы, а также мастер-классы на различные темы. Для участников была проведена презентация проекта, дана информация о воздушных шарах и полете.

17 июня прошел показательный полет, а утром 18 июня - основные полеты фестиваля с участием гостей. Сегодня с утра шамахинское небо было усыпано воздушными шарами различного дизайна.

Выступивший на официальной церемонии открытия фестиваля в Шамахы, глава исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов сказал, что Шамахы уже стал городом фестивалей под открытым небом.

Он добавил, что Шамахы впервые принимал Фестиваль винограда и вина. Отрадно, что сейчас впервые в Азербайджане Фестиваль воздушных шаров проводится в Шамахы. Это можно считать показателем развития туристической сферы. Таир Мамедов сказал, что Шамахы в настоящее время отличается развитием туристического сектора.

Затем представитель компании «EZONE» Салман Расулов ​​отметил, что полеты на воздушном шаре вызывают большой интерес во всем мире. Основная цель проведения Фестиваля воздушных шаров – внести вклад в развитие туризма.

Салман Расулов ​​добавил, что меры безопасности, связанные с фестивалем, являются одним из самых приоритетных вопросов. Ведутся работы по осуществлению коммерческих полетов в ближайшее время. По информации Оргкомитета, продолжение полетов в будущем и выполнение коммерческих полетов в предстоящие годы будут зависеть от интереса к проекту.

Представитель компании "EZONE" отметил, что полеты осуществляются профессиональными иностранными пилотами.

Турецкий специалист Халис Айдоган во время своего выступления сказал, что гордится участием в фестивале. Он выразил уверенность, что Шамахы станет подходящим местом для полетов на воздушном шаре в будущем, и сказал, что в Шамахы сделаны первые шаги в плане развития туризма благодаря Фестивалю воздушных шаров.

Отвечая на вопросы журналистов на фестивале, посол Германии в нашей стране Ральф Хорлеман поздравил Азербайджан с проведением Фестиваля воздушных шаров.

"Это мероприятие является прекрасной возможностью показать миру всю красоту Азербайджана. Сегодня в Шамахы очень хорошая погода и всем, кто приезжает, очень весело. Еще раз поздравляю и желаю успехов этому фестивалю", - подчеркнул Хорлеман.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, поделившийся с журналистами своими впечатлениями от фестиваля, сказал, что сегодня очень приятный день для Азербайджана. Потому что в Азербайджане проводится такое грандиозное мероприятие - Фестиваль воздушных шаров. Посол сказал, что увидел здесь родителей, детей и молодежь, на празднике были люди разных возрастов и национальностей. Он выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и другим учреждениям за поддержку мероприятия.

Проект реализован при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана, Исполнительной власти Шамахинского района, Государственного агентства гражданской авиации, Управления воздушного движения "Азераэронавигация" и Фонда Гейдара Алиева.

Подготовка к проекту воздушных шаров в Азербайджане длилась 2 года. Воздушные шары на фестивале были изготовлены в Великобритании и Турции, и привлекли внимание интересным дизайном.

В рамках фестиваля также была организована концертная программа с участием известных исполнителей. Народные артисты Фаиг Агаев, Мири Юсиф, заслуженная артистка Лала Мамедова, Диляра Кязимова, Эльдар и Нигяр и другие выступили перед зрителями с хитами.

В рамках развлекательной программы фестиваля также были проведены мастер-классы на различные темы как для детей, так и для взрослых. Участники имели возможность принять участие в мастер-классах по изготовлению глиняных фигурок, живописи, кукольному театру, настольным играм, ткачеству и другим направлениям. Таким образом, гости не только наблюдали за полетом воздушных шаров, но и весело и интересно провели выходные.

На праздник также были приглашены из Шамахы и соседних районов дети наших шехидов, павших за территориальную целостность нашей Родины. Они участвовали в развлечениях, организованных на территории фестиваля, и наблюдали за полетом воздушных шаров, которые всегда вызывали интерес как у детей, так и у взрослых. Подарки были вручены каждому из детей наших шехидов.

Отметим, что полет на воздушном шаре — одна из прекрасных возможностей получить незабываемые впечатления. Ежегодно в разных странах мира проходят фестивали воздушных шаров, и туристы посещают места, где проводятся эти полеты.

Один из самых известных фестивалей воздушных шаров впервые прошел в Альбукерке (США) в 1972 году. Это мероприятие привлекло тысячи участников и стало одним из крупнейших развлекательных мероприятий в США. В настоящее время полеты на воздушном шаре организовываются в австралийской Канберре, британском Бристоле, швейцарском Шато-До, испанской Игуаладе, канадском Квебеке, российских Великих Луках, турецкой Каппадокии и других городах.