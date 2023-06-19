Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает о действиях мошенников

БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о действиях мошенников.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Службу, через программы обмена мгновенными сообщениями мошенники рассылают гражданам ложные сообщения о том, что якобы вступил в силу "новый закон", предусматривающий "предоставление пособий в размере 500 манатов каждой семье с детьми".

Служба электронной безопасности отмечает, что при этом гражданам предлагается перейти по поддельной ссылке с дальнейшим введением данных банковской карты. Служба рекомендует гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться своими личными данными, чтобы не стать жертвой мошенничества.