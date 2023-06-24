В Баку пройдет конференция министров спорта

БАКУ /Trend/ - С 26 по 29 июня в Баку пройдет VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII). 11 марта глава азербайджанского государства подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2023 году в городе Баку данного мероприятия.

Как сообщает в субботу Trend, сегодня состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке к конференции.

Председатель оргкомитета, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, открывая заседание, проинформировал, что на конференции на уровне министров спорта будет представлено более 150 стран.

Напомнив, что в прошлом месяце в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, с участием около 100 стран состоялась первая презентация в рамках подготовки к конференции, Фарид Гайыбов отметил, что в связи с подготовительными работами при Организационном комитете действует рабочая группа, и для организации мероприятия на высоком уровне все вопросы координируются с ответственными структурами в соответствующих областях.

На заседании была представлена презентация о подготовке к MINEPS VII и проведены обсуждения с представителями соответствующих структур, являющихся членами оргкомитета.