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Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)

Общество Материалы 1 июля 2023 20:28 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 июля состоялся «День выпускника» Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, в мероприятии приняли участие видные общественно-политические деятели, работники здравоохранения и другие гости.

В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Обращаясь к выпускникам, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что этот знаменательный день навсегда останется в памяти будущих врачей. Министр подчеркнул, что за успешным развитием каждого государства стоят исторические личности, верные своему народу и Родине: «Нынешний год ознаменован празднованием 100-летнего юбилея двух незабываемых личностей, занимающим особое место в развитии здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане – общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Развитие здравоохранения и медицинской науки, как и любой другой области в нашем государстве, связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер одним из приоритетных вопросов политики страны считал охрану здоровья населения, прогресс здравоохранения и укрепление ее материально-технической базы, предпринял важные меры по созданию новых медицинских учреждений. Выдающийся ученый-офтальмолог академик Зарифа Алиева, окончившая Медицинский институт, впоследствии не прервала связи с родным университетом. В настоящее время ученики Зарифы ханым, внесшие большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и медицинского образования, поколение специалистов, сформированное ее трудами, усердно работают в области подготовки квалифицированных кадров.

Сегодня, благодаря дальновидной политике и умелому руководству Президента Ильхама Алиева, Азербайджан развивается во всех сферах. Под руководством главы государства достигнуты большие успехи в области охраны здоровья населения, а прогресс здравоохранения всегда находится в центре внимания. Укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений, проводятся кардинальные реформы в финансировании здравоохранения, ведется целенаправленная работа в сфере цифровизации качественного медицинского обслуживания. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, врач по профессии Мехрибан Алиева всегда уделяет внимание и заботу о тех, кто работает в сфере здравоохранения, особо ценит труд и самоотверженность медицинских работников».

Далее министр отметил, что в последние годы расширяются международные связи АМУ с ведущими учебными заведениями зарубежных стран: «Азербайджанский медицинский университет, который является одним из первых университетов в Азербайджане, на протяжении десятилетий готовил высококвалифицированные медицинские кадры. Тем самым, ежегодно отечественное здравоохранение пополняется молодыми талантливыми кадрами, которые присоединятся к славной миссии во имя здорового будущего нашей страны», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

Ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли также поздравил выпускников университета и их родителей с этим знаменательным событием. Ректор выразил уверенность, что выпускники АМУ будут достойно представлять Азербайджан в разных уголках мира как профессиональные врачи. Г.Герайбейли также проинформировал участников мероприятия о деятельности АМУ, реформах, проведенных в образовательном процессе за последние годы, внедренных новшествах, проделанной работе по подготовке высококвалифицированных кадров.

В своем выступлении ректор предоставил информацию о том, что в 2022/2023 учебном году АМУ окончили 1217 студентов. 393 из них - студенты I лечебно-профилактического факультета, 371 - II лечебно-профилактического, 224 – стоматологического, – 115 фармацевтического и 45 студенты военно-медицинского факультета. Помимо этого, факультет общественного здравоохранения окончили 69 студентов. 389 выпускников являются гражданами зарубежных стран. 152 выпускника АМУ завершили учебу с дипломами с отличием.

На мероприятии выпускникам, окончившим вуз с максимально высокими баллами, были вручены дипломы с отличием. Дипломы вручили министр здравоохранения Теймур Мусаев и ректор АМУ Герай Герайбейли.
Затем выпускники дали клятву Гиппократа. Они также поблагодарили профессорско-преподавательский состав вуза.

В свою очередь, преподаватели АМУ и родители выпускников выразили уверенность в том, что будущие врачи своими профессиональными и личностными качествами оправдают оказанное им высокое доверие быть представителем благородной профессии.

Мероприятие продолжилось выступлением известных деятелей культуры и студентов военно-медицинского факультета АМУ.

Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
Министр здравоохранения поздравил выпускников Азербайджанского медицинского университета (ФОТО)
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