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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Ширване

Общество Материалы 24 июля 2023 18:48 (UTC +04:00)
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Ширване

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом боеприпаса на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, расположенном в городе Ширван, проводится предварительное следствие.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с фактом гибели Мехмана Ахмедова (1966 года рождения) и получением травм Сабиной Шакаровой (1978 года рождения), в результате взрыва боеприпаса на заводе Министерства оборонной промышленности в Ширване, Ширванской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджанской Республики, проводится предварительное следствие.

Отметим, что сегодня около 12 часов в ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики произошел взрыв при сжатии промежуточного редуктора взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб и один был ранен в руку. В настоящее время проводится расследование.

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