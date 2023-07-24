Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе в Ширване

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом боеприпаса на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, расположенном в городе Ширван, проводится предварительное следствие.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с фактом гибели Мехмана Ахмедова (1966 года рождения) и получением травм Сабиной Шакаровой (1978 года рождения), в результате взрыва боеприпаса на заводе Министерства оборонной промышленности в Ширване, Ширванской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджанской Республики, проводится предварительное следствие.

Отметим, что сегодня около 12 часов в ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики произошел взрыв при сжатии промежуточного редуктора взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб и один был ранен в руку. В настоящее время проводится расследование.