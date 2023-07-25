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Генпрокурор Азербайджана о числе раскрытых преступлений

Общество Материалы 25 июля 2023 12:13 (UTC +04:00)
Генпрокурор Азербайджана о числе раскрытых преступлений

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Раскрыто четыре особо тяжких преступления, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Он сообщил о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.

Алиев отметил, что в первом полугодии 2023 года профессиональными следственно-оперативными мероприятиями, проведенными органами прокуратуры совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и пенитенциарной службы было обеспечено раскрытие четырех умышленных убийств, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

"Также были раскрыты по горячим следам 20 умышленных убийств, совершенных при неясных обстоятельствах", - добавил он.

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