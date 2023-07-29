Азербайджан завоевал свою первую медаль на 31-й летней Универсиаде "Чэнду-2021"

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на XXXI летней Универсиаде в китайском городе Чэнду.

Как сообщает в субботу Trend, азербайджанская дзюдоистка Лейла Алиева стала бронзовым призером в весовой категории до 48 кг.

Отметим, что время проведения 31-й летней Универсиады, которая должна была пройти в 2021 году, было перенесено на июнь 2022 года в связи с проведением летних Олимпийских игр "Токио-2020" в 2021 году из-за пандемии. Однако в мае прошлого года Международная федерация университетского спорта (FISU), приняла решение отложить проведение Универсиады "Чэнду-2021" еще на год.

Азербайджан на Универсиаде "Чэнду-2021" представляют 88 спортсменов в возрасте от 18 до 27 лет из 20 высших учебных заведений в 16 видах спорта. Впервые в истории универсиад Азербайджан представлен самой многочисленной командой.