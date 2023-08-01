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Ведется работа по возвращению в обращение неиспользуемых перевозчиками автобусов - Анар Рзаев

Общество Материалы 1 августа 2023 11:31 (UTC +04:00)
Ведется работа по возвращению в обращение неиспользуемых перевозчиками автобусов - Анар Рзаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана проводится работа по возвращению в обращение неиспользуемых перевозчиками автобусов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе презентации мобильного приложения для управления парковкой председатель правления Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

По его словам, исследования показывают, что большое количество автобусов не используются из-за пробок.

Он подчеркнул, что агентство проводит исследования относительно мобильности города.

"У этих исследований есть определенные результаты. В настоящее время проводится работа по достижению мобильности", - отметил Рзаев.

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