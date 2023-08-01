Ведется работа по возвращению в обращение неиспользуемых перевозчиками автобусов - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - В Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана проводится работа по возвращению в обращение неиспользуемых перевозчиками автобусов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе презентации мобильного приложения для управления парковкой председатель правления Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

По его словам, исследования показывают, что большое количество автобусов не используются из-за пробок.

Он подчеркнул, что агентство проводит исследования относительно мобильности города.

"У этих исследований есть определенные результаты. В настоящее время проводится работа по достижению мобильности", - отметил Рзаев.