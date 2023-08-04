Кубок мира по шахматам в Баку: тай-брейк азербайджанских гроссмейстеров

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 4 августа, на Кубке мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку пройдут матчи тай-брейка второго раунда, сообщает в пятницу Trend.

В них примут участие пять азербайджанских шахматистов - Эльтадж Сафарли, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Абдулла Гадимбейли и Гадир Гусейнов, которые по результатам двух классических партий второго раунда со своими соперниками сыграли вничью.

Отметим, что по итогам двух партий второго раунда в третий раунд прошли два азербайджанских гроссмейстера – Теймур Раджабов и Ульвия Фаталиева.

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку принимают участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже второй раз.

Азербайджан на этом чемпионате представляют 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступают также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попали по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 млн. дол. США.