Госагентство автодорог Азербайджана отчиталось о работе за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало информацию о работах, проведенных в период с 31 июля по 7 августа текущего года.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, в настоящий период завершается строительство автодороги Барда-Агдам, начаты ремонтно-восстановительные работы на участке магистральной автодороги М1.

В Наримановском районе столицы капитально отремонтирована улица Кязыма Кязымзаде, продолжается установка новых указательных знаков на проспекте Гейдара Алиева.

Кроме того, в Наримановском районе города Баку отремонтирована улица Фирдовси Мамедова.

Отметим, что первые 14 километров автодороги Барда-Агдам охватывают несколько населенных пунктов Бардинского района. Всего дорога охватывает более 20 населенных пунктов, включая города Барда и Агдам.