Объявлены точки продажи школьной формы в Баку

БАКУ /Trend/ - Согласно сообщению Управления образования города Баку, школьную форму можно приобрести в расположенных по всей столице 18 пунктах, передает в среду Trend.

Было отмечено, что в прошлом учебном году педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение с учетом мнения родителей. Родители школьников были подробно проинформированы касательно данного вопроса.

При информировании родителей ни один из пунктов продажи школьной формы не был специально выделен.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров Азербайджанской Республики, в 2023-2024 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будет введена единая школьная форма. Различия будут лишь в цветах формы (всего 4 цвета).

Униформа в четырех цветах изготавливается текстильными компаниями, которые также обеспечивают их продажу.